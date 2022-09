Tattoo Expo Opole 2022 przeszło do historii. Zobacz, jakie dzieła powstały na opolskim konwencie tatuażu

Każdy z odwiedzających mógł podziwiać na żywo pracę tatuażystów oraz zobaczyć najlepsze prace, jakie powstały podczas imprezy.

- Większość ludzi, którzy nas odwiedzili to ci, którzy w tej branży jakoś siedzą, znają artystów, mają tatuaże i pojęcie o tym wszystkim - mówił Michał Przybyła, organizator konwentu. - Ale były też osoby, które dziar nie mają, albo jeszcze nie mają, a na konwencję przyszli po to, by znaleźć styl odpowiedni dla siebie. Zwłaszcza, że każdy z artystów służył radą i konsultacją, np. jaki wybrać motyw odpowiedni do anatomii ciała.