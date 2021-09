Tauron Liga. Uni Opole rozpoczyna historyczny sezon od meczu z mistrzem Polski - Grupą Azoty Chemikiem Police

- To będzie wyjątkowe widowisko. Nie możemy się doczekać tym bardziej, że będzie to mecz z takim przeciwnikiem i będzie dodatkowo transmitowany - mówi trener Uni Opole Nicola Vettori. - Pracujemy już od dwóch miesięcy nad tym, aby dobrze zaprezentować się w meczu z Chemikiem.

Możliwość konfrontacji z tak uznanym zespołem, w którym występują m.in.Agnieszka Kąkolewska, Maria Stenzel czy Serbka Jovana Brakocevic-Canzian to dla opolskich siatkarek nagroda za świetną postawę w poprzednim sezonie, który zwieńczyły awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej w znakomitym stylu. Tak jak zakładali włodarze Uni, przygotowany przez nich plan trzyletni właśnie w trzecim roku jego obowiązywania zakończył się promocją klubu do Tauron Ligi.

- Celem minimum będzie utrzymanie - zaznaczał Maciej Kochański, prezes Uni. - Maksymalnego sobie nie stawiamy, bo nasz skład w znacznej mierze będzie składać się z dziewczyn, które będą dopiero zdobywać szlify w najwyższej lidze. Jesteśmy jednak dobrej myśli.