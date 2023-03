Tauron Liga. Uni Opole - Volley Wrocław 1:3. Kolejna bardzo bolesna porażka opolanek [ZDJĘCIA]

Opolanki wypadło nieco lepiej niż w poprzednim meczu, kiedy to w kompromitującym stylu uległy na wyjeździe 0:3 OnlyBio Pałacowi Bydgoszcz. Marne to jednak pocieszenie, skoro znów nie zdobyły nawet punktu w meczu z bezpośrednim rywalem o awans do fazy play-off.

Co prawda Uni przystępowało do rywalizacji z Volley’em z 11. miejsca w tabeli, a wrocławianki czyniły to z 7. pozycji, jednak przed pierwszym gwizdkiem obie drużyny dzielił zaledwie dystans trzech „oczek”.

Początek spotkania w wykonaniu ekipy z Opola był obiecujący. To ona dyktowały warunki gry przez całego inauguracyjnego seta i zasłużenie wygrała go 25:22.

Później jednak, tak jak i podczas wspomnianego meczu z Bydgoszczy, w dwóch kolejnych partiach gra Uni rozsypała się jak domek z kart. Zespół z Wrocławia, w którym większość wyjściowego składu tworzyły byłe zawodniczki opolskiego klubu (Regiane Bidias i Anna Bączyńska reprezentował jego barwy w poprzednim sezonie, a Joanna Pacak i Dominika Witowska w nieco dalszej przeszłości), kompletnie dominował na boisku, potwierdzając to kolejno zwycięstwami 25:16 i 25:13.