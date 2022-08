Te 7 niebezpiecznych aplikacji zostało wycofane! Koniecznie usuń je z telefonu. Pobrało je ponad 3 miliony użytkowników

Wirusy w aplikacjach komórkowych

Wielu osobom wydaje się, że jeśli dana aplikacja dostępna jest do pobrania w oficjalnym sklepie Google Play, to z pewnością jest ona w pełni bezpieczna i posłuży jedynie do celów w jakich ją pobraliśmy. Pamiętać należy jednak, że jeśli coś jest za darmo, to zapewne to my jesteśmy produktem. W przypadku większości programów wyświetlane są nam po prostu reklamy, jednak część idzie o krok dalej i kradnie nasze dane bądź infekuje telefon.