Te leki znikają z aptek. Kupujemy na zapas? Wśród nich leki na nadciśnienie, cukrzycę i alergię. Sprawdź, czy twój lek jest dostępny

Portal gdziepolek.pl podaje listę leków, których brakuje w aptekach w czerwcu 2022. Jest na niej już 39 pozycji. Wśród nich znajdują się antybiotyki dla dzieci w formie proszków i granulatów do sporządzenia zawiesiny, m.in. Zinnat, Ceclor, Hiconcil, Ceroxim, Duracef. Brakuje także antybiotyków w tabletkach takich jak Rovamycine i Unasyn.

Niedostępny jest również lek Mysimba, który przeznaczony jest dla dorosłych osób otyłych i z nadwagą. Stosuje się go w celu redukcji masy ciała w połączeniu z dietą o obniżonej kaloryczności.

– Z biura obsługi klienta firmy Bausch Health Poland Sp z.o.o. otrzymaliśmy informację, iż nowa partia leku Mysimba trafiła do Polski i lada moment rozpocznie się dystrybucja do hurtowni i do aptek. Aktualnie już ok. 6 proc. aptek udało się zatowarować w kilka, a nawet kilkanaście opakowań tego leku – podaje portal gdziepolek.pl.