Te opolskie parafie są najbardziej popularne w internecie. Obserwują je tysiące internautów

W stolicy diecezji opolskiej coraz więcej z nich zakład swoje strony i fanpejdże, dzięki którym komunikują się z parafianami. Niektóre bardzo dobrze sobie radzą w intrenecie zyskując bardzo wielu obserwujących i fanów. Sprawdziliśmy, które opolskie kościoły są najbardziej lubiane przez mieszkańców. Na podstawie analizy mediów społecznościowych wszystkich parafii z Opola przygotowaliśmy dla was listę tych najpopularniejszych wśród internautów. Zobaczcie sami!

Według kościelnych statystyk z roku na rok w Polsce ubywa wiernych uczęszczających na msze święte. To zjawisko jest zauważalne także w Opolu. Dlatego też parafie starają nadążyć za postępem i otwierają się na wiernych także w sieci.

Dlaczego wierni przywiązują się do jednych parafii bardziej a do innych mniej? Ważnym powodem uczęszczania na mszę do danej parafii wielu wiernych wskazuje osoby kapłanów, którzy pracują w danej parafii. Ludzie szukają duszpasterskiej opieki, inspiracji i nauczania od konkretnego duchownego.