Te zawody są najbardziej poszukiwane w województwie opolskim. Ludzie z tym fachem mają największe szanse na znalezienie dobrej pracy

- Na Opolszczyźnie, jak w soczewce, widać problemy związane z deficytem zawodów w całej Polsce – mówi Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. - Popyt na pracę stymulowany jest, także na Opolszczyźnie, przez inwestycje. W roku 2023 planowane są kolejne, co może mieć dalszy wpływ na deficyty zawodów. Dodatkowym czynnikiem determinującym problemy z pozyskaniem pracowników jest sytuacja demograficzna regionu. Jest to przede wszystkim ogólny spadek liczby ludności oraz zmiany struktury ekonomicznych grup wieku. W województwie opolskim, podobnie jak w całej Polsce, występuje zjawisko postępującego starzenia się społeczeństwa.

W szczególności coraz mniej korzystne jest zjawisko zmniejszania się liczby osób w wieku produkcyjnym (z poziomu 60,4% odnotowanego w 2020 roku) do 59,9% (w 2021 roku), przy jednoczesnym zwiększaniu się ludności w wieku poprodukcyjnym w tym samym okresie z 23% na 23,5%. W regionie istotny jest również odpływ siły roboczej na rynki zachodnie a także migracje do sąsiednich aglomeracji – co widać też w innych województwach „ściany zachodniej”.