Teatr Kochanowskiego w Opolu zapowiada bogaty w wydarzenia sezon teatralny

- Pozostając w duchu przyświecającego wydarzeniom otwarcia teatru hasła "Jesteśmy otwarci", zapraszamy publiczność do wspólnego doświadczania wielu głosów i różnych spojrzeń na to, czym obecnie jest i może być teatr. Chcemy, by "Kochanowski" był miejscem wspólnych poszukiwań, wolnym od doraźnej polityki, otwartym na rozwój artystyczny, otwartym na współpracę z ośrodkami w Polsce i poza jej granicami - mówi Norbert Rakowski, dyrektor Teatru Kochanowskiego.