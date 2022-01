Teatr Kochanowskiego zapowiada w pierwszych tygodniach 2022 roku kilka premier.

Adaptację słynnej powieści reżyseruje Piotr Ratajczak. „Ziemia obiecana” to opowieść o marzeniach, nieposkromionej ambicji oraz dążeniu do celu bez względu na koszty i konsekwencje. Zdaniem autorów w dziewiętnastowiecznej eksplozji wielkich karier i fortun łódzkich fabrykantów, połączonej ze spektakularnymi upadkami i bankructwami, mogą przejrzeć się również nasze czasy. Premierę zaplanowano na 5 lutego.

Niedawno odbyła się premiera spektaklu „Instytut” na podstawie powieści Jakuba Żulczyka, w reżyserii Jędrzeja Wieleckiego. Bohaterowie poznali się w barze i choć ich życiorysy bardzo się różnią – zamieszkali razem. Pewnej leniwej niedzieli ktoś zamyka ich w mieszkaniu. Pełna widownia w miniony piątek potwierdza, że spektakl Sceny Inicjatyw Aktorskich jest interesującą propozycją. Przedstawienie. Ponownie będzie można go zobaczyć 19 i 23 stycznia.

W najbliższą sobotę Kochanowski zaprasza na kolejną premierę. "Kuliści" w choreografii Weroniki Pelczyńskiej to realizacja zwycięskiego projektu, wyłonionego w 4. Edycji Konkursu na Projekt Teatralny Modelatornia. "Choreografia współczesna wtacza się do teatru i tak powstają Kuliści: osobliwa drużyna oferująca widzom nowe modele (współ)uczestnictwa w tym, co trudne do uchwycenia" - zapowiadają twórcy.