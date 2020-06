Tęczowy happening zamiast marszu równości na placu Wolności w Opolu

- Tęczowy Happening to wydarzenie, które odbyło się zamiast dużego Marszu Równości w Opolu. Nie mogliśmy go zorganizować z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem - tłumaczy Natalia Dylewska, działaczka Tęczowego Opola.

Około 100 osób różnej orientacji sprzeciwiało się płynącej ich zdaniem z wielu stron nienawiści i przykrościom.

W kolorowym tłumie około 100 osób był między innymi młody opolanin, Mikołaj Dzięciołowski.

Mam 18 lat i walczę o zmianę przepisów w kwestii zmiany płci - mówi. - Urodziłem się kobietą, taką płeć mam wpisaną w dowodzie, ale będąc w gimnazjum zrozumiałem, że jest coś takiego, jak transpłciowość. Teraz staram się o to, by móc formalnie funkcjonować w zgodzie ze sobą, swoją ekspresją. Jednak by było to zgodne także z prawem, muszę pozwać rodziców. A to kosztuje - pozew, opinie biegłych i tak dalej. Te przepisy trzeba uprościć - mówi Mikołaj.