Tego nie kupuj w prezencie ślubnym. Oto najbardziej nietrafione, weselne upominki

Zakup prezentu ślubnego często stanowi nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla dalszej rodziny. O ile goście, którzy otrzymają wcześniej od młodej pary listę rzeczy do kupienia, mają ułatwione zadanie, o tyle osoby bez takiej ściągi mogą mieć dylemat.

Prezent ślubny to duży wydatek

Prezent ślubny z reguły stanowi większy wydatek. Przyjęło się, że jego wartość nie powinna być niższa niż koszt opłaty za jedną osobę na weselu. Należy jednak pamiętać, że zakochana para ponosi także szereg innych wydatków, związanych chociażby z noclegami osób, które przyjeżdżają z dalszych miejscowości czy przewozem biesiadników. Do tego dochodzą opłaty za fotografa, wodzireja, ewentualnie również za inne atrakcje. Współczesny biznes weselny kwitnie, a łączna wartość prezentów ślubnych, jakie otrzymują nowożeńcy, rzadko przekracza koszt organizacji wesela.

Prezent ślubny w kopercie

Jednym z najprostszych rozwiązań jest ofiarowanie młodej parze pieniędzy w kopercie. W praktyce niektórzy uważają, że wręczenie koperty z pieniędzmi stanowi nietakt. Z jednej strony, rezygnując z zakupu prezentu, unikamy wpadki z nietrafionym prezentem ślubnym, ale z drugiej strony jest to pewnego rodzaju pójście na łatwiznę. Podarunek pieniężny będzie wyglądać szczególnie niezręcznie, jeżeli kwota, którą przeznaczymy na upominek, okaże się zbyt niska.

Jeżeli jednak zdecydujemy się nabyć prezent ślubny, powinniśmy dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw. Przede wszystkim warto skonsultować swój zakup z innymi gośćmi, aby uniknąć powielania tych samych pomysłów. Często osoby zaproszone znają się prywatnie, co znacznie ułatwia komunikację. W sytuacji, gdy jest inaczej, można poprosić o potrzebne kontakty przyszłych małżonków.

Zwierzęta w prezencie

Nie rekomendujemy kupowania na ślubny prezent zwierząt. Nawet, jeśli panna lub pan młody pałają do nich miłością, nie oznacza to, że mają oni odpowiednie warunki do trzymania psa czy kota. Decyzja o wzięciu zwierzęcia domowego jest nieodwołalna i wymaga dużej odpowiedzialności. Nie każdy jest gotowy na jej podjęcie, dlatego ostateczny wybór w tej kwestii należy pozostawić przyszłemu właścicielowi czworonoga.