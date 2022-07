Ten szpital na Opolszczyźnie żywi teraz najlepiej. Otrzymał specjalny certyfikat

Certyfikat potwierdza stosowanie europejskich i polskich standardów w zakresie żywienia klinicznego, przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej.

Aby otrzymać certyfikat, szpitale musiały złożyć deklarację, spełnić szereg ściśle określonych kryteriów oraz przejść oficjalną certyfikację pod okiem zespołu Rady Ekspertów, w skład której wchodzą osoby, które posiadają znaczącą praktykę w zakresie leczenia żywieniowego i są propagatorami roli terapii żywieniowej w największych ośrodkach szpitalnych w Polsce.

- Program certyfikacji pokazuje, że duża część szpitali nie zdaje sobie sprawy z wielu aspektów żywienia klinicznego. Jednostki deklarują realizację określonych kryteriów, a w praktyce nie jest to do końca wykonywane. Podczas certyfikacji nastąpiła też dość spora dysproporcja pomiędzy deklaracjami, a rzeczywistością. Certyfikacje pokazują, że mamy wciąż wiele do zrobienia. Napawa nadzieją fakt, że w wyniku tegorocznych recertyfikacji, 55 proc. szpitali poprawiło swoje wyniki uzyskane dwa lata temu. Mam nadzieję, że dzięki naszemu programowi poprawia się sytuacja żywienia klinicznego w polskich szpitalach, a pacjenci otrzymują lepszą opiekę medyczną - podkreśla prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, organizator konkursu.