Teraz dostaniesz wyższą wypłatę. Zapłacisz 12 proc. podatku zamiast 17 proc. Sprawdź, ile zyskasz - mamy dokładne wyliczenia [10.04.2022]

Podwyżka bez podwyżki? Tak, już za niespełna trzy miesiące, począwszy od lipca większość Polaków dostanie wyższe pensje bez starania się o podwyżkę u szefa. Dzięki obniżeniu stawki pierwszego progu podatkowego z 17 proc. do 12 proc. zapłacimy bowiem mniejszy podatek, a to oznacza wyższe wypłaty "na rękę". Policzyliśmy, ile zyskają osoby w zależności od gwarantowanej im umową o pracę kwoty brutto - poczynając od najniższych wynagrodzeń do całkiem wysokich. Sprawdź więc ile dostaniesz w lipcu i kolejnych miesiącach więcej!

Skomplikowana ulga dla klasy średniej, która miała zamortyzować szok po podwyżce o 7,75 proc. ulgi na składkę zdrowotną (tym de facto jest likwidacja prawa do odliczenia niemal całej składki od podatku) wprowadziła tylko zamieszanie i w sumie wraz z nieporozumieniami związanymi z ustalaniem zaliczki na podatek (PIT-2) zadecydowała o niepowodzeniu całej reformy podatkowej. Dobrze więc, że rząd przyznając się do pomyłki znów sprawę podatku dochodowego od osób fizycznych upraszcza. Poprawianie Podatkowego Polskiego Ładu miało dotyczyć głównie przedsiębiorców i innych grup podatników poszkodowanych przez brak prawa do ulgi dla klasy średniej. Skończy się zaś likwidacją tej ulgi i obniżeniem pierwszego progu podatkowego z 17 proc. do 12 proc. - dla wszystkich. Skoro ulga ta miała być tarczą osłaniającą przed skutkami likwidacji prawa do odliczenia niemal całej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, to jaki efekt nowych zmian będzie zwłaszcza dla tych, którzy poza wszystkim tracą ulgę dla klasy średniej, czyli zarabiających na etatach? Kto zyska, a kto straci?

To nie takie proste jak się wydaje na pierwszy rzut oka - gdyby to była sama obniżka stawki podatkowej, wszystko byłoby klarowne. jednocześnie jednak zostanie zlikwidowana ulga dla klasy średniej - nota bene zaledwie po kilku miesiącach funkcjonowania - i przestanie ona działać osłonowo. A to oznacza, że obniżenie samej stawki podatkowej w wielu przypadkach da mniej niż likwidacja ulgi i bilans może wyjść na minus a nie na plus. Dlatego warto przeanalizować konkretne wyliczenia. Po trzech miesiącach obowiązywania zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu, rząd po raz trzeci w ciągu jednego roku planuje zmienić zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Większości firm dopiero co udało się dostosować swoje systemy kadrowo-płacowe do zmienionych od początku roku dwukrotnie przepisów ustawy o PIT, a już konieczna będzie kolejna zmiana. Z kolei podatnicy na nowo muszą oswajać się ze zmianami w wynagrodzeniach.

Jakie będą skutki kolejnych zmian w PIT, analizuje Dagmara Leonik – radca prawny, doradca podatkowy z EY Polska.

Koniec ulgi dla klasy średniej i obniżka PIT