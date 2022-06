Tłumy plażowiczów na kąpielisku w Nowych Siołkowicach. To idealne miejsce na wypoczynek! [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

Sezon na plażowanie rozpoczęty. W ten weekend pogoda dopisała, a mieszkańcy Opolszczyzny zainaugurowali tegoroczny wypoczynek nad wodą. Na kąpielisko w Nowych Siołkowicach (gmina Popielów) przyjeżdżają ludzie z okolicznych gmin, a nawet powiatów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z niedzieli (19.06). To piękne miejsce, jeśli jeszcze go nie znacie to najwyższa pora je odwiedzić!