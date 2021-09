To był bardzo dobry sezon w turystyce na Opolszczyźnie. Padły rekordy

- To najlepsza frekwencja w historii ogrodu zoologicznego w Opolu – mówi Miłosz Bogdanowicz, rzecznik instytucji.

Opolskie ZOO od czerwca do końca sierpnia odwiedziło ponad 200 tysięcy ludzi, o 50 procent więcej niż w tym samym okresie 2020.

- Od czerwca do sierpnia mieliśmy rekordową frekwencję, ale w maju jeszcze obowiązywały nas ograniczenia działalności, a to dla Mosznej bardzo ważny miesiąc. Maj zaważył na tym, że całego sezonu nie możemy uznać za rekordowy – mówi Tomasz Ganczarek, prezes Zamku w Mosznej.

- Wyjątkowo dobry sezon – dodaje Łukasz Bogdanowicz, menadżer ośrodka Akwa Marina nad Jeziorem Nyskim. – Z dnia na dzień bardzo trudno było znaleźć u nas wolne miejsce.

- W opinii wielu operatorów turystycznych, to był jeden z najlepszych sezonów w ich historii – komentuje Piotr Mielec, dyrektor biura Opolskiej Regionalnej Izby Turystycznej. – Wygląda na to, że Polacy bardzo już tęsknili za podróżami.

Jak wypoczywali Polacy w 2021 roku?

Ludzie z branży turystycznej zaobserwowali pewne charakterystyczne zmiany w naszym sposobie wypoczywania. W większym stopniu szukamy miejsc spokojnych, z dala od tłumów i modnych ośrodków.

Być może także ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne.

- Na naszym polu namiotowym pojawiło się więcej rodzin z dziećmi, wypoczywających pod namiotami – mówi Łukasz Bogdanowski z Akwa Mariny w Skorochowie. – Część ludzi, którzy przyjeżdżali do nas dawniej z namiotami, w tym roku przyjechała kamperem. Widać, że jest to coraz bardziej popularny sposób wypoczynku. Wydłużył się czas pobytu nad jeziorem. To już nie były weekendowe wypady, ale pobyt tygodniowy. I jeszcze jedno: Dawniej dominowali u nas goście z Opolszczyzny, Dolnego i Górnego Śląska. W tym roku widać było licznie rejestracje z całego kraju.