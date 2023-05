To była ciężka podróż dla pasażerów PKP. Aż 4 godziny opóźnienia, brak światła i ogrzewania oraz 1 czynna toaleta

Pociąg ze stacji w Katowicach wyruszył zgodnie z planem, a w Opolu miał być o godz. 20:37. Po przejechaniu 50 km pociąg nieoczekiwanie zatrzymał się w szczerym poru w miejscowości Toszek. Okazało się, że doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej i połamania pantografu na lokomotywie prowadzącej pociąg.

- Długo czekaliśmy na jakiekolwiek wyjaśnienia. Żaden z pasażerów nie wiedział tak naprawdę co się stało, ale po pół godzinie stania doszliśmy do wniosku, że musiało dojść do awarii. Później było już tylko gorzej – tłumaczy rozżalona pasażerka.