To musisz wiedzieć przed 1 listopada! Inna organizacja ruchu i parkingi. Które ulice będą jednokierunkowe? Mamy rozkład jazdy MZK Opole

Zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza

- Zmieni się organizacja na ulicy Cmentarnej. Stanie się ona drogą jednokierunkową (ograniczenia nie będą dotyczyły pojazdów uprawnionych służb i MZK). Oznacza to, że ulicą Cmentarną będzie możliwy jedynie wyjazd. Ruchem na skrzyżowaniu Cmentarnej z Domańskiego będzie kierowała policja. Pojawią się także znaki zakazu skrętu w ul. Cmentarną. Wyjazd w kierunku miasta będzie nakazywał jazdę w prawo - tłumaczy.

Jak informuje Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała we wtorek (31 października) w godzinach 18.00-22.00, jak również 1 listopada (w godzinach 8.00-22.00) .

Jak dojechać na cmentarz w Opolu?

Warto podkreślić, że od strony centrum miasta zamknięty zostanie lewoskręt z ul. Wrocławskiej w Domańskiego. Dojazd do parkingu przy cmentarzu będzie możliwy tylko od strony ronda Kuklińskiego (przy CH Karolinka). Jadące tamtędy auta będą kierowane w jednokierunkową drogę na parking. Jak co roku ruchem będą kierowali policjanci.

Rozkład jazdy MZK Opole na Wszystkich Świętych

- W sobotę (28.10), niedzielę, poniedziałek i wtorek kursy z Cmentarza będą odbywać się średnio co 7 minut. Największe natężenie ruchu w tym rejonie spodziewane jest 1 listopada. W godzinach szczytu (10:15-17:15) nasze autobusy będą odjeżdżały z największej opolskiej nekropolii średnio co 2-3 minuty – podkreśla.

28-29 października (sobota - niedziela)

Zaplanowana częstotliwość odjazdów z Cmentarza w godz. 9:00-17:00 średnio co 7-8 minut.

30-31 października (poniedziałek - wtorek)

Zaplanowana częstotliwość odjazdów z Cmentarza w godz. 9:00-17:00 średnio co 6-7 minut.

1 listopada (środa) – Dzień Wszystkich Świętych

Zawieszone zostaną linie 8 i 16, a linia 15 będzie kursowała wg zmienionego rozkładu jazdy.

Linie 12, 13 i 17 będą kursowały wyłącznie w wybranych przedziałach godzinowych według rozkładu jazdy dla „Niedziel i Świąt”:

linia 12 tylko przed godz. 8:00 i po godz. 19:30,

linia 13 tylko przed godz. 8:00 i po godz. 19:30,

linia 17 tylko przed godz. 7:30 i po godz. 19:30 (w kierunku Dambonia) oraz po godz. 20:30 (z Chmielowic).

Linia 5 przed godz. 7:30 i po 18:30 będzie kursowała na trasie Żytnia-Wrzoski, a w pozostałych godzinach na trasie Żytnia-Cmentarz, według rozkładu jazdy dla „Niedziel i Świąt”.

W godzinach 7:30-19:00 mieszkańcy Osiedla Przylesie, ul. Wspólnej, Bierkowic, Sławic i Wrzosek będą mieli do dyspozycji Linię Okólną do Cmentarza, dostępną po telefonicznym zgłoszeniu do Dyspozytora MZK pod nr tel. 77 40 23 140 – przejazd na podstawie biletu okresowego na wszystkie linie, trasowanego na linie: 5, 9, 12, 13 lub jednorazowego, skasowanego w autobusie linii: 5, 9, C12.