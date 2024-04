To świadectwo naszej historii. W Forcie Prusy powstała nowa izba muzealna

- To prawdziwa gratka dla pasjonatów historii militarnej, którzy mogą poznać realia życia i walki w tamtym okresie. Współpraca z Muzeum Powiatowym w Nysie ma na celu nie tylko wzbogacenie oferty Fortu Prusy, ale również zwiększenie przepływu turystów pomiędzy obydwoma obiektami. To doskonały przykład sieciowania, które sprzyja rozwojowi lokalnej turystyki i promocji regionu – czytamy na stronie Fortu Prusy.

Ta wiadomość z pewnością ucieszy miłośników historii i militariów z całej Polski. Na terenie Fortu Prusy powstała nowa izba muzealna, która powstała we współpracy z Muzeum Powiatowym w Nysie. Ekspozycja jest warta zobaczenia, prezentuje fascynujące materiały z XVIII wieku i przenosi zwiedzających do początków Twierdzy Nysa.

Nowa izba, ja zresztą pozostałe w Forcie Prusy to znakomite miejsce na żywą lekcję historii dla młodego pokolenia i niezwykłą podróż w czasie dla wszystkich miłośników przeszłości. To również dowód na to, że wspólne działania różnych instytucji mogą przyczynić się do stworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej i kulturalnej.