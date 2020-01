To trzeba zobaczyć na własne oczy. Najdziwniejsze granice świata

Są granice, których się nie zauważa. To zwykle naturalne granice, które przebiegają wraz z nurtem rzeki, w środku lasu czy pustyni. Są też takie, których nie można nie zauważyć. Graniczne miasta zwykle wykorzystują ten fakt do tworzenia kolejnej atrakcji turystycznej w mieście. I tak granice poszczególnych krajów przebiegają na środku kawiarni czy galerii handlowej. W USA mamy granicę, która przebiega w poprzek ulicy.

Granice państw: trójstyk, czwórstyk - co to takiego?

Trójstyk i czwórstyk to idealny sposób dla turystów, którzy w szybkim czasie chcą odwiedzić jak najwięcej państw. Są to punkty styku granic 3 lub 4 granic państw. Z takimi przykładami mamy do czynienia również w Europie. W galerii znajdziesz ciekawy przykład granicy 3 europejskich krajów. To całkiem niedaleko!

Otwarte granice? Nie dla wszystkich

Przyzwyczailiśmy się już do faktu, że granice są otwarte a przepływ ludności pomiędzy krajami szybki i prosty. Nie zawsze tak było. Starsze pokolenia pamiętają paszporty, pieczątki, skrupulatne kontrole, pozwolenia na wyjazd lub wręcz przeciwnie bilet w jedną stronę. Współcześnie również nie wszystkie granice są otwarte. Dopiero niedawno prezydent USA Donald Trump umożliwił swobodny przepływ ludzi i towarów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kubą. Pilnie strzeżona jest np. granica pomiędzy Koreą Północną a Południową.