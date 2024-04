To wielkie święto dla miłośników czworonogów. Do zamku w Mosznej przyjechały psie piękności

- Na wystawę zgłoszonych jest ponad 2800 czworonogów. Jest to bardzo dobry wynik i jesteśmy bardzo zadowoleni – informuje Krzysztof Kania, zastępca prezesa opolskiego oddziału Związku Kynologicznego.

Impreza prezentuje się imponująco nie tylko, jeśli chodzi o liczbę uczestników, ale także liczbę ras zgłoszonych do oceny.

Do Mosznej przyjechali wystawcy z całej Europy i nie tylko. Są hodowcy z: Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Finlandii.

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła…

W niedzielę ogłoszą oni nie tylko zwycięzców poszczególnych grup, ale także wybiorą najpiękniejszego psa całej wystawy, który zdobędzie tytuł best in show. W ubiegłym roku triumfatorem został owczarek australijski, który do Mosznej przyjechał ze Słowacji. Drugie miejsce zajął basenji, trzecie hawańczyk, a czwarte – czarny terier rosyjski.