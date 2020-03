To zdjęcie poruszyło internautów. Jaka historia za nim stoi?

Znacie to? Żyd i muzułmanin wchodzą razem do karetki...

Widoczne zdjęcie zostało wykonane i udostępnione na Twitterze przez izraelskiego dziennikarza Nira Dvoriego, pracownika izraelskiej stacji telewizyjnej Channel 2. Mężczyzn uwieczniono w środę 25.03, w miejscowości Be'er Sheva, na południu Izraela. Po lewej stronie stoi Avraham Mintz, religijny Żyd, zwrócony twarzą w kierunku Jerozolimy. Po prawej stronie, na dywaniku modlitewnym, klęczy Zoher Abu Jama, skierowany w stronę Mekki. Zdjęcie zostało wykonane zaraz po tym, jak mężczyźni pomogli 41-letniej kobiecie, która miała problemy z oddychaniem. Wiedzieli, że zaraz otrzymają kolejne zgłoszenia - czekała ich długa zmiana. Zegar wybił godzinę 18:00. Mintz i Abu Jama zrozumieli, że może to ich jedyny wolny moment podczas dnia - postanowili przeznaczyć go na modlitwę. Modlili się przez 15 minut, a potem wrócili do swojej ciężkiej pracy.