Toaleta automatyczna przy moście im. Sendlerowej w Opolu już działa [ZDJĘCIA]

Po zapłaceniu należy wcisnąć przycisk. Wtedy otworzą się drzwi. Po wejściu do środka można tam przebywać przez 15 minut. Po tym czasie następuje automatyczne otwarcie drzwi. Na ścianie przy nich jest licznik wskazujący ile czasu do tego pozostało.

Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Woda spłukiwana jest automatycznie. Nie trzeba też niczego dotykać, by umyć ręce. Na lustrze wskazano gdzie należy podsunąć dłoń, by z dozownika wypłynęła porcja mydła, a z kranu polała się woda bądź włączyła się suszarka do rąk.

W toalecie jest też przewijak dla niemowląt. Jest też duży czerwony przycisk alarmowy, służący do wzywania pomocy.

By wyjść przed upływem 15 minut, trzeba dotknąć czujnika przy drzwiach. Co sprawia, że toaleta nie jest w pełni bezdotykowa.

O ile toaleta automatyczna przy moście im. Sendlerowej już działa, to drugie takie urządzenie – zamontowane w czerwcu u zbiegu ulic Młyńskiej i Szpitalnej – nadal czeka na uruchomienie.

W ratuszu słyszymy, że toaleta ta czeka jeszcze na podłączenie do sieci elektrycznej.

Za oba urządzenia ratusz zapłacił w sumie blisko 500 tysięcy złotych. Czy miasto kupi kolejne?