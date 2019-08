Toaleta automatyczna w Opolu długo nie podziałała. Od kilku dni jest nieczynna

- To problem, ponieważ miasto przeniosło dotychczasową toaletę na drugi koniec Parku Nadodrzańskiego, a ludzie zaczęli się już przyzwyczajać do tego, że mogą skorzystać z rządzenia przy moście. W jego okolicy nie ma się więc gdzie załatwić – wskazują spacerowicza.

Katarzyna Oborska-Marciniak informuje, że toaleta automatyczna uległa awarii w poniedziałek.

- Jest na gwarancji i zwróciliśmy się do dostawcy o usunięcie problemu. Liczymy na to, że uda się go rozwiązać jeszcze przed weekendem - mówi.