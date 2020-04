Top 12 roślin, które napełnią nasz ogród pięknym zapachem [ZDJĘCIA]

Tytoń ozdobny to roślina wydająca niezbyt duże, ale intensywnie pachnące kwiaty, których woń wyczuwalna jest późnym popołudniem i wieczorem. Pachną wtedy bardzo mocno, dlatego można je posadzić nawet w pewnej odległości od kącika wypoczynkowego. Szczególnie warto wybrać wieloletni tytoń oskrzydlony. To rośliny dość wysokie, (ok. 1–1,5 m) o silnie rozgałęzionych pędach, dlatego nadają się na wyższe piętro rabaty. Doskonale rozmnażają się z nasion (rozsada) i nie sprawiają kłopotów w uprawie. Oczekują jednak stanowisk słonecznych i nie znoszą przesuszenia. Tytoń ozdobny kwitnie przez całe lato, aż do późnej jesieni. Kwiaty mogą mieć barwę czerwoną, różowa, fioletową, białą lub żółtą. Dostępne bywają też niższe odmiany tytoniu, ale nie wszystkie pachną jednakowo intensywnie.

Katarzyna Laszczak