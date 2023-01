Top Farms i inni. To koniec dużych firm rolnych. Opolscy rolnicy dostawną w dzierżawę kilkadziesiąt tysięcy hektarów gruntów

To efekt ustawy z 2011 roku. Zmuszała ona duże firmy, dzierżawiące od lat 90. XX wieku dawne tereny PGR-ów do wyboru:

Do 2026 roku w całej Polsce wygasną umowy dzierżawy łącznie 523 tysięcy hektarów ziemi rolnej , należącej do skarbu państwa.

Sprawa firmy Top Farms

Najgłośniejszym przykładem jest 10 000 hektarów gruntów, dzierżawionych przez firmę Top Farms w powiecie głubczyckim. Umowa dzierżawy wygaśnie 31 grudnia tego roku i rząd nie zostawia żądnych wątpliwości: Cała ziemia wróci do dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Top Farms sam zapowiedział, że może wcześniej zrezygnować z dzierżawy 560 hektarów. W sprawie zagospodarowania tego terenu w powiecie głubczyckim odbyły się spotkania KOWR i Izby Rolniczej z miejscowymi rolnikami indywidualnymi, którzy zadeklarowali gotowość wydzierżawienia tych terenów, ale podzielonych na areały liczące po ok. 20 hektarów.

Z całości mają być jednak wyłączone dwa większe areały, po ok. 100 hektarów wraz z zabudowaniami do produkcji zwierzęcej, do osobnych przetargów.

- Taki sposób podziału tych gruntów wybrali w głosowaniu sami rolnicy i KOWR w Opolu zaakceptował te ustalenia – mówi Marek Froelich, prezes Opolskiej Izby Rolniczej. – Obecnie trwają podziały geodezyjne. Mam nadzieję, że do maja będą one gotowe i KOWR będzie organizował przetargi.

W jaki sposób ma być podzielone pozostałe 9,5 tysiąca hektarów po Top Farms? Tego KOWR jeszcze nie ujawnił. Możliwe jest utworzenie na części zasobu ośrodków produkcji rolnej, czyli osobnych firm, zwanych przez rolników „nowymi PGR-ami”.