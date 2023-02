TOP10. Najpopularniejszych modeli aut na naszym rynku. Czy wiesz, który cieszy się powodzeniem?

To wyniki, dające szansę na zmianę dotychczasowych trendów. Oczywiście za dobrym rezultatem stoi w dużej części poprawa dostępności aut i realizacji kontraktów zawartych w roku ubiegłym. Widać też wyraźną poprawę w prognozowanych czasach dostawy w przypadku nowych zamówień, co także daje podstawy do optymizmu.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w styczniu 2023 r. zarejestrowano w Polsce 35 047 samochodów osobowych, o 20,95% (+6 070 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 4,95% (-1 825 szt.) mniej niż w grudniu 2022 roku.