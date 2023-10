Toyota C-HR Final Edition z napędem hybrydowym. Ile kosztuje?

Toyota C-HR z napędem hybrydowym 1.8 o łącznej mocy 122 KM rozpędza się od 0 do 100 km/h w 11 s, a jego atutem jest wydajny układ hybrydowy, który sprawia, że auto może poruszać się w mieście na samym silniku elektrycznym przez ponad 70% czasu jazdy, a średnie zużycie paliwa wynosi od 4,8 l/100 km.

W 2023 roku Toyota C-HR utrzymuje pozycję lidera w segmencie C-SUV. Od początku roku na polskich drogach pojawiły się już 7602 hybrydowe crossovery. Obecnie w salonach Toyoty dostępna jest specjalna oferta dla modelu Toyota C-HR Final Edition z napędem 1.8 Hybrid, w której rabat sięga do 11 100 zł. Promocją objęte są ostatnie egzemplarze Toyoty C-HR w wersjach Comfort oraz Style.

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Comfort już od 118 000 zł

Toyota C-HR 1.8 Hybrid w wersji wyposażenia Comfort kosztuje od 118 000 zł lub od 1089 zł netto miesięcznie w Leasingu KINTO ONE. Rata Leasingu Konsumenckiego KINTO ONE w przypadku tego modelu to 1339 zł brutto miesięcznie.