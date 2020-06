TOZ w Opolu potrzebuje karmy dla setek kotów. Potrzebna jest pomoc ludzi dobrej woli

- Zwierząt jest bardzo dużo, bo działamy na bardzo szeroką skalę. Zajmujemy się między innymi zwierzętami przebywającymi w domach tymczasowych. Działa to tak, że ktoś daje dach nad głową bezdomnemu zwierzęciu, a my dbamy o jego wyprawkę i dostarczamy karmę. Ponadto dokarmiamy też wolno żyjące koty oraz te chore. Wszystko to dzieje się przy naprawdę ciężkiej pracy naszych wolontariuszek - pani Ireny oraz pani Eli - wylicza Aleksandra Czechowska, rzeczniczka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu.

Wykarmienie tak licznej gromady czworonogów wymaga ogromnej ilości karmy. - Mówimy tu o kilogramach pożywienia każdego dnia. Maluchy potrzebują karmy junior, matki karmy dla karmiących kotek, a dorosłe i starsze koty jeszcze innej. Dlatego apelujemy o wsparcie, bo nasze zapasy już się wyczerpały a maluchów cały czas przybywa. Prosimy o przekazywanie nam wysokobiałkowej karmy, bo ona najlepiej zaspokoi potrzeby naszych małych podopiecznych - tłumaczy Czechowska.