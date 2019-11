TOZ w Opolu prosi o pomoc. Nie ma pieniędzy na ratowanie zwierząt!

- Nie mogliśmy ich zostawić na pastwę losu i czekać aż umrą, ale doszliśmy do kresu swoich możliwości - mówi Irena Otremba z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. - Zwierzęta, które ostatnio uratowaliśmy przeszły poważne operacje i wymagają drogiego leczenia. Będzie to kosztowało około 15 tysięcy złotych, a dla nas to zawrotna kwota, bo przecież pieniądze na działalność zdobywamy głównie dzięki dobroczyńcom.

Ostatnio pod skrzydła TOZ-u trafiły pieski rasy shih tzu odebrane z pseudohodowli. Była też 12-letnia Dina, której właściciele przekonywali, że zwierzę ma się świetnie. Suczka przeszła pięciogodzinną operację, w trakcie której usunięto cztery guzy. Leczenie generuje ogromne koszty, a to zaledwie część wydatków.

Organizacja ma w tej chwili pod opieką 35 psów, ale też koty, króliki, chomiki, a nawet koszatniczkę.

- Wiele zwierząt przebywa w domach tymczasowych. Dobrzy ludzie dają im ciepły kąt, a my pokrywamy jedynie koszty wyżywienia i opieki weterynaryjnej - mówi Aleksandra Czechowska, wolontariuszka. - Jeśli założymy, że za utrzymanie jednego zwierzaka płacimy miesięcznie tylko 200 złotych, to przy tak dużej liczbie podopiecznych robi się z tego co najmniej 7 tysięcy złotych miesięcznie.