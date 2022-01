Tragiczny pożar na os. AK w Opolu. 45 lokatorów nadal nie może wrócić do swoich mieszkań. Trzeba wzmocnić ściany i stropy Mateusz Majnusz

Żeby lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań, konieczne jest wykonanie wzmocnienia ścian i stropów w mieszkaniu, które uległo zniszczeniu Monika Matuszkiewicz / Radio Opole Zobacz galerię (12 zdjęć)

Inspekcja nadzoru budowlanego zdecydowała, że budynek przy ul. Batalionu Zośka na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu, w którym doszło do tragicznego pożaru, nie może być eksploatowany ze względu na zły stan techniczny. Aby lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań, niezbędne będzie wzmocnienie ścian i stropów. Do tego czasu 45 osób mieszkać będzie u krewnych lub w ośrodku „Szansa”.