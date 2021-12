Tramwaj zwany Pożądaniem w Opolu. Studenci medycyny będą w piątek zachęcać do profilaktyki HIV

Celem ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest szerzenie wśród młodych ludzi wiedzy o zagrożeniu HIV oraz profilaktyce zakażeń tym wirusem. Kampania realizowana jest ze środków pochodzących z konkursu Pozytywnie Otwarci finansowanego przez Gilead Sciences.

Jak podaje NIZP-PZH-PIB, w ostatnich latach liczba młodych ludzi z nowo wykrytymi zakażeniami HIV rosła, dochodząc w 2019 w grupie wiekowej 20-29 lat do 401 osób. W 2020 gwałtownie spadła – do 244. Czy to znaczy, że młodzi ludzie rzadziej zakażają się HIV? Niekoniecznie. Trzeba pamiętać, że w związku z pandemią COVID-19 liczba testów na HIV wykonanych w Polsce w 2020 roku zmalała prawie o połowę w porównaniu z poprzednimi latami. Należy też wziąć pod uwagę odsetek nowo wykrytych zakażeń w różnych grupach wiekowych. Okazuje się, że w 2019 roku osoby w wieku 20-29 stanowiły niespełna 25 proc. wszystkich zakażonych. W 2020 – już 29 proc.