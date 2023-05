Trasa koncertowa w hołdzie Annie Jantar. Artyści Sceny pod Regałem zapraszają na koncerty na Opolszczyźnie

Koncerty będą się odbywać w maju i czerwcu w różnych miejscowościach na terenie Opolszczyzny. Na scenie wystąpią gwiazdy wrocławskiej Sceny pod Regałem, takie jak Adrianna Górka, Malwina Rabenda, Mateusz Maniak, Tomasz Wilczyński oraz gwiazda piosenki włoskiej Luigi Leoni. Koncert poprowadzi pianista zespołu Michał Hadasik.

W trakcie koncertów zagrają największe przeboje Anny Jantar, takie jak „Baju Baj", „Radość najpiękniejszych lat", „Tylko mnie poproś do tańca", „Moje jedyne marzenie", a także wiele innych.

- Jak zawsze na koncercie Sceny pod Regałem, dominować będzie różnorodność wokalna i interpretacyjna, co tylko wzbogaci niewątpliwie nasz koncert i zapewni jeszcze więcej doznań artystycznych. Nasze koncerty to zawsze ogrom pozytywnych wibracji, wspólne śpiewanie do ostatniego utworu oraz rodzinna atmosfera na scenie i publiczności – podkreśla pianista Michał Hadasik.