Trasy rowerowe do 38 km od Opola. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 19 - 20 lutego?

Ścieżki rowerowe z Opola

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 38 km od Opola, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 19 lutego w Opolu ma być 10°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 lutego w Opolu ma być 10°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Bory Niemodlińskie

Stopień trudności: 1

Dystans: 57,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 419 m

Suma zjazdów: 420 m

Musher poleca trasę mieszkańcom Opola

Start i meta przy leśniczówce w miejscowości Ochodze. Trasa prowadzi urokliwymi leśnymi ścieżkami a po drodze zaskakująco wiele różnej wielkości jezior, stawów, strumieni, kąpielisko, zamek książęcy, ogród dendrologiczny.

