Trener Odry Opole Dietmar Brehemer spotkał się i porozmawiał z kibicami

Warto było tym bardziej, iż jest on szkoleniowcem naszego zespołu jest formalnie od Nowego Roku. De facto była to więc pierwsza taka okazja dla wszystkich fanów, którzy mogli zadać mu pytania. Taką możliwość mieli również internauci.

- Nie wyobrażam sobie tracenia czasu na codzienne dojazdy, w jedną i drugą stronę, tym bardziej, że nie ma problemu bym raz w tym tygodniu ja pojechał do żony czy ona przyjechała tu do mnie -wyjaśnił nie kryjąc, iż rozłąka również miała wpływ na to, że zdecydował się na propozycję włodarzy opolan kosztem rezygnacji z pracy w Pogoni Szczecin, gdzie wcześniej przez półtora roku był asystentem Kosty Runjaicia. - To, że trafię do Odry wiedziałem na pewno na początku listopada po przegranym meczu z Olimpią Grudziądz, chciałem jednak być lojalny wobec mojego poprzedniego pracodawcy - zdradził.

Głównie jednak najbardziej nurtujące kibiców zagadnienia dotyczyły jego pomysłu na drużynę, zarówno w tym najbliższym czasie, jak i w przyszłości. Dlatego opowiedział o zmianach w kadrze, o takich, a nie innych wzmocnieniach, taktyce i w jakim ustawieniu lubi grać, a także dlaczego zespół grał tak mało sparingów.