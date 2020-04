Trwa przebudowa mostu z Pasieki na Wyspę Bolko. Mieszkańcy narzekają na zamknięcie przeprawy

Okoliczni mieszkańcy mają jednak zastrzeżenia. Jedna z mieszkanek Pasieki wskazuje, że Miejski Zarząd Dróg informował, iż przeprawa będzie dostępna dla mieszkańców. - Tymczasem w niedzielę wracając z pracy na rowerze natrafiłam na barierę i nie szło pokonać mostu. Musiałam nadłożyć ponad trzy kilometry, by dostać się do domu - mówi.

Te prace wkrótce mają być zakończone. Właśnie z ich względu ponad tydzień temu zamknięto przejście tym mostem. W międzyczasie rząd poinformował o nowych obostrzeniach w poruszaniu się, w tym o zakazie wstępu do parków. Dlatego przeprawa pozostaje zamknięta do odwołania.

- Mieszkańcy przechodzą tylko w godzinach pracy robotników, czyli od rana nawet do godziny 19. Później jest to niemożliwe ze względu na fakt, iż jest to teren budowy. Apelujemy, by potem nie próbować go forsować. To teren budowy i jest tam po prostu niebezpieczne. W razie potrzeby jest wyznaczone przejście przez ulicę Bolkowską - wskazuje.