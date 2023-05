Trwa sezon na winniczki. Ile można zarobić? Jaki jest limit zbioru dla Opolszczyzny?

W Polsce ślimak winniczek podlega częściowej ochronie. Można go zbierać tylko sezonowo, od 20 kwietnia do 31 maja i to nie we wszystkich regionach (np. pozyskiwanie winniczka od 2006 roku jest zabronione na Mazowszu).

Limity zbiorów w poszczególnych województwach określa Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która wydaje również pozwolenia firmom zainteresowanym skupem.

- Zezwolenie na pozyskanie ślimaka winniczka na terenie województwa opolskiego w 2023 roku uzyskały dwie firmy – informuje Alicja Majewska, regionalny dyrektor ochrony Środowiska w Opolu.

Natomiast limit zbioru na ten rok wynosi dla Opolszczyzny 135 ton.

Można zbierać ślimaki o muszli mającej co najmniej 3 cm średnicy. Mniejsze są pod ochroną.

Kilogram winniczków w skupie kosztuje od 3 do 4 zł (jeden ślimak może ważyć od 20 do 50 gram).