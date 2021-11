Trwa spór o rejestr ciąż. Nowe przepisy to bat na kobiety, które dokonały aborcji?

Na czym ma polegać rejestr ciąż?

Na początku listopada do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, zakładający doprecyzowanie szczegółowego zakresu danych dotyczących zdarzenia medycznego, przetwarzanych w Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz przekazywania tych danych. Resort zdrowia zapewnia, że dzięki zaproponowanym zmianom przetwarzane informacje będą łatwiej dostępne, co usprawni obieg dokumentacji medycznej i pracę personelu medycznego. Obowiązek wprowadzania do systemu SIM danych o: alergiach, grupie krwi, ciąży czy implantach miałby zostać nałożony na medyków od 1 lipca 2022 roku.

Dane gromadzone w systemie mają uwzględniać m.in. informacje dotyczące:

wyrobów medycznych,

alergii,

implantów,

grupy krwi,

rozpoczęcia i zakończenia hospitalizacji,

kodu ICF w zakresie rehabilitacji leczniczej,

ciąży.

W opinii licznych polityków i działaczy politycznych rejestr ciąż umożliwiłby monitorowanie, czy miał miejsce poród. Brak informacji o narodzinach dziecka mógłby świadczyć o domniemanej aborcji. Komentatorzy sugerują, że dzięki rejestrowi ciąż prokuratura będzie mogła wyciągnąć konsekwencje wobec kobiet, które dokonały aborcji za granicą.