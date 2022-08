Trwa zbiórka na nowy pojazd dla wodnych ratowników. Pomóc może każdy

Kilkuletnie działania opolskiej jednostki strażaków-ochotników przyniosły w tym roku efekt w postaci pozyskanych dotacji w wysokości 450 tys. zł. Jednostka posiada także 40 tys. wkładu własnego, jednak z powodu rosnących cen konieczne było zwiększenie go o 60 tys. Jeśli strażakom nie uda się zabrać tej kwoty, będą musieli zrezygnować z otrzymanej dotacji.

- Zakup nowego pojazdu został przemyślany oraz konsultowany z specjalistami w dziedzinie ratownictwa wodnego. Ze względu na specyfikację jednostki OSP ORW prowadzimy też działania w trudnym terenie, z ograniczonym dostępem do tafli wody, co przy obecnie używanych pojazdach, które nie są przystosowane do poruszania w takich warunkach, znacznie wydłuża dotarcie do miejsca zdarzenia – tłumaczą strażacy z oddziału ratownictwa wodnego w Opolu.