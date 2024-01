Tryton Nyski 2024. Kapituła wyłoniła pięciu nominowanych do prestiżowej nagrody. Zwycięzcę poznamy 10 lutego

Teresa Sajan jest Prezesem Związku Sybiraków Koło Ziemi Nyskiej. Od lat integruje i pobudza do działania lokalne środowisko Sybiraków pielęgnując i podtrzymując pamięć o czasach trudnych, ale ważnych dla Polaków o których zapomnieć nam nie wolno. Dzięki swojej otwartości charyzmie i doświadczeniu we współpracy z wieloma środowiskami sprawia, że nie tylko seniorzy, ale i szkoły chętnie współpracują z Sybirakami. Młodzież chętnie wsłuchuje się w powieści o jakże trudnym czasie dla Polaków. Pani Teresa w niesamowicie ciekawy sposób pokazuje młodym pokoleniom najważniejsze wartości jak wierność zasadom, patriotyzm i umiłowanie wolności.

Oddział PTTK Tryton w Nysie jest jedną z bardziej znaczących wizytówek turystycznych miasta. Obrał sobie za cel (i bardzo skutecznie go realizuje) promocję Nysy zarówno w środowisku lokalnym jaki w całej Polsce, a nawet poza jej granicami. Oddział nie tylko organizuje corocznie kilkadziesiąt wyjazdów (w Polsce jak i za granicą), ale dba również o to, aby jego członkowie poznali najbliższą okolicę – w tym nasze miasto. Regularnie organizuje także spotkania ze znanymi miłośnikami turystyki, co jest również alternatywą dla tych osób, które nie mogą lub boją się podróżować.

Prowadzi zajęcia w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Nyskim Domu Kultury. Zarówno wychowankowie Dariusza Orłowskiego jak i on sam ubogacają wiele miejskich wydarzeń poprzez prezentację szerokiego repertuaru muzycznego. Z zespołem HORYZONT gościł także m.in. w TVP 1 w programie Teleexpress”

i programie „Europa to my”, POLSACIE „Wstawaj! Gramy”, w ESKA TV w programie Backstage Party”, „Muzyczna strefa” telewizji ITV, a także TV4 i TVS Silesia, Dzień dobry TVN, Pytanie na śniadanie, TVP Polonia. Wydanie płyt: „Pochłania mnie” 2013r, W świetle miast” 2017r. Album był nominowany do Blasters Albums 2017r,,, City lights” 2017r. Piosenki zespołu grane są w rozgłośniach w całym kraju i za granicą: Chicago, Toronto, Austrii czy Australii. Piosenka „Ogień” uzyskała status Najlepszej Piosenki Rock 2015.

Agnieszka Babicz

Agnieszka Babicz - żeglarka. To kobieta o niezłomnym charakterze, który pozwala jej na pokonywanie trudności, konsekwentne dążenie do obranego celu na nawet… na pływanie pod wiatr. Na co dzień to skrupulatna księgowa współpracująca ze środowiskiem nyskich rzemieślników. Potrafi w doskonały sposób poprowadzić ich przez meandry prawa podatkowego tak by nie osiedli na żadnej mieliźnie. Ale to codzienność. W drugim „ja” Pani Agnieszki mielizny się zdarzają. Te prawdziwe, ale wówczas może liczyć na swoją dzielną załogę… Pani Agnieszka z zamiłowania jest żeglarką, która przemierza morza i oceany, a także wody naszego jeziora nyskiego. Posiada uprawnienia Kapitana Jachtowego. Ma za sobą blisko 100 morskich rejsów, tysiące mil, dziesiątki tysięcy godzin spędzonych na morzu. Jest osobą, która od lat swoją wiedzę przekazuje adeptom morskiej przygody podczas szkoleń na naszym jeziorze. Przemierzyła Nordkapp, Bałtyckie Szkiery, La Manche, Biskaje, Gibraltar, niemalże całe Morze Śródziemne, Karaiby. Osoba niezwykle skromna. Jako jedyna Nysianka była na żaglach na Antarktydzie. W 2022 roku przedarła się na pokładzie SELMA EXPEDITIONS przez zimne wody oceanu by pospacerować z pingwinami. W żeglarskim świecie to jeden z największych wyczynów – dopłynąć na żaglach do Antarktydy. Samodzielnie buduje w Nysie z drewnianej sklejki 5-metrowy jacht, którym w 2025 roku weźmie udział w regatach samotników przez Atlantyk.

W dniu uroczystej gali, spośród pięciu nominowanych, Kapituła wybierze laureata statuetki.