Trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty 2020 w Opolu. Zobaczcie zdjęcia!

Uczniowie klasy 8B w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu o wynik egzaminów są spokojni. - Przygotowywałam się do niego od kwietnia. Myślę, że dodatkowe 2 miesiące dobrze wpłynęły na mój poziom wiedzy. Przez ostatnie 3 dni do szkoły szłam ze spokojem. Nieco stresu pojawiało się po wejściu na salę egzaminacyjną, ale i z tym dałam radę - podkreśla Julia Wojdyła.

Najwięcej, bo aż 86% uczniów z regionu (6615 osób) wybrało język angielski . 996 uczniów podeszło do egzaminu z języka niemieckiego, 3 zmagało się z językiem francuskim, po 1 osobie wybrało język hiszpański oraz rosyjski.

Egzamin, którego nie można nie zdać

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, więc musi do niego przystąpić każdy uczeń podstawówki, aby ukończyć szkołę. Nie ma jednak limitu punktów, które trzeba zdobyć, a to oznacza, że egzamin zda każdy uczeń, który go napisze.