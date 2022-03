Trzydziestu uchodźców trafiło do akademików Uniwersytetu Opolskiego. Do pomocy potrzebni są wolontariusze

Ukraińscy uchodźcy mają za sobą męczącą podróż, trwającą nawet trzy dni. Potrzebują przede wszystkim spokoju i odpoczynku, ale też niezbędnych do codziennego funkcjonowania rzeczy, uciekli bowiem z domów z podręcznym bagażem.

Jednocześnie dodaje, że ma nadzieję, że ukraińskim studentom, którzy wyjechali do domu na przerwę międzysemestralna uda się wrócić do Opola na studia.

- Mam jednak obawę co do mężczyzn, bo są w wieku poborowym, a wiadomo, co to teraz na Ukrainie oznacza. Spodziewamy się także, że ci studenci, którzy będą mogą wrócić, będą do nas przyjeżdżać z rodzinami. Chcemy im pomagać. Oddamy im wszelkie wolne miejsca - deklaruje rektor.