Tu smog dusi najbardziej. Oto niechlubni zwycięzcy smogowego rankingu polskich miast. Na liście trzy uzdrowiska

Gdzie ze smogiem jest najgorzej? Oto smogowy ranking miast

Najnowsza edycja smogowego rankingu miast powstała w oparciu o dane z 2021 r., zebrane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane nie napawają optymizmem – w miejscowościach, które znalazły się w rankingu powietrze nie nadaje się do oddychania przez 2–3 miesiące w roku. Co gorsza, średni roczny poziom rakotwórczego benzo(a)pirenu w tych miastach i wsiach przekracza dopuszczalną normę aż o 700–1500 proc.

W rankingu brak największych miast, są za to uzdrowiska

Co ciekawe, wśród wielkich przegranych rankingu zabrakło największych miast, choć jeszcze kilka lat temu np. w Krakowie jakość powietrza była wprost katastrofalna. Miasta te na ogół podjęły jednak działania mające na celu poprawę sytuacji, takie jak wprowadzenie w życie uchwał antysmogowych zakazujących palenia węglem i drewnem, wspieranie mieszkańców przy wymianie pieca (np. w ramach programu „Czyste Powietrze”) czy kontrola palenisk w celu wykrycia palenia śmieciami. Przyniosło to skutek – we wspomnianym Krakowie stężenie pyłów i benzo(a)pirenu w powietrzu spadło o 45 proc. Niestety, mniejsze miejscowości często nie działają tak aktywnie na rzecz walki ze smogiem, co widać po wynikach rankingu.