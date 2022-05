TUI, Rainbow, Coral, Exim: ranking biur podróży po pandemii COVID-19. Które mają najwięcej tanich ofert na wakacje 2022?

Dziwny czas dla biur podróży: jak nie COVID-19, to wojna na Ukrainie

Ranking biur podróży: eksperci analizują dane

Za podstawę do analizy Traveldata posłużyły dane przesłane przez głównych polskich touroperatorów i Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Betlej stwierdził, że chociaż kończy się wreszcie pandemia COVID-19, to dziwny czas dla branży turystycznej może jeszcze trochę potrwać. Lata 2020 i 2021 były zdominowane przez koronawirusa, ale rok 2022 także może być nietypowy ze względu na wojnę na Ukrainie.

Betlej stwierdził, że wszystko wskazuje na pomyślny przebieg zaczynającego się właśnie sezonu letniego 2022 w turystyce. Już w 2021 r. wzrost liczby lotów czarterowych wskazywał na powolne odżywanie rynku – było ich o 138% więcej niż w 2020 r., choć nadal o 35% mniej niż w ostatnim „normalnym” 2019 r. Podobne zjawisko – znaczny wzrost w porównaniu do 2020 r., ale nadal spadek wobec 2019 r. – biura podróży odnotowały także w dziedzinie przychodów.

Kryzys wywołany pandemią widać także w spadku liczby klientów wykupujących wycieczki do poszczególnych państw. Porównanie 2021 r. z 2019 wykazało, że najwięcej turystów straciły:

Biura podróży wychodzą z kryzysu. Wraca apetyt na turystykę

Wszelkie dane, ukazane przez prezesa Instytutu Traveldata, wskazują, że turyści i branża turystyczna mogą patrzeć w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Najcięższy rok 2020, kiedy załamała się zarówno liczba klientów, jak i przychody branży, mamy już za sobą. W sezonie 2021 oba wskaźniki odbiły mocno w górę. Nie wiadomo jeszcze, jak sytuacja ukształtuje się w 2022 r., ale możemy się spodziewać, że poza regionami zagrożonymi konfliktem zbrojnym turystyka stanie na nogi, a branża wróci – mniej więcej – do stanu sprzed pandemii COVID-19, albo przynajmniej bardzo się do niego zbliży.

Ranking biur podróży. Które mają najwięcej tanich ofert na wakacje 2022?

Po omówieniu zmian na rynku prezes Betlej przeszedł do porównania sytuacji poszczególnych biur podróży po sezonie 2021 i w przeddzień sezonu 2022. Oceniając touroperatorów, Betlej posłużył się wieloma wskaźnikami, w tym porównaniem przychodu w 2021 r., zmianami w przychodzie między 2021, 2020 i 2019 r. (ostatnim „normalnym” przed pandemią), liczbą klientów i jej zmianami, stabilnością finansową. Interesujące jest zestawienie biur podróży z największą ilością tanich ofert na wakacje 2022.

