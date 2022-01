Turawa. Brzegi Jeziora Dużego skute lodem. Taka zima nad wodą co najmniej do czwartku [ZDJĘCIA] Robert Lodziński

Warto wybrać się na spacer po północnej stronie jeziora. W miejscach oddalonych od głównej promenady woda wygląda przepięknie, a opuszczone plaże wprost zachęcają do odwiedzin. Takie warunki mają się utrzymać w Turawie co najmniej do czwartku.