Turawa Park Opole. Sklepy i godziny otwarcia galerii handlowej w Zawadzie koło Opola

Centrum Handlowe Turawa Park – lokalizacja

Centrum Handlowe Turawa Park znajduje się przy ul. Dębowej 1 w Zawadzie.

Turawa Park Opole – jak dojechać

Klienci jadący od strony Brzegu dojadą do galerii obwodnicą północną Opola. Ci, którzy jadą od strony Strzelec Opolskich muszą wjechać do miasta i dostać się do centrum handlowego od strony al. Witosa.

Do centrum handlowego dojdziecie autobusami MZK linii nr 10 i 18. Uwaga! Nie wszystkie kursy tych linii dojeżdżają do Turawa Park, dlatego warto upewnić się na rozkładzie.

To centrum handlowego dojedziecie również na dwóch kółkach, wybierając pobliskie, malowniczo położone ścieżki rowerowe. Rowerzyści mogą skorzystać ze znajdujących się przy Turawa Park stojaków i monitorowanego parking dla rowerów. Do dyspozycji mają też bezpłatną, samoobsługową stację napraw.