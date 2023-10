Turcja bez paszportu. Gdzie jeszcze można lecieć bez paszportu i bez wizy, a gdzie są potrzebne? Poradnik dla turystów

Bez względu na czas i kierunek podróży, przed wyjazdem warto dowiedzieć się, gdzie można lecieć bez paszportu i wizy (a gdzie są potrzebne) oraz do jakich krajów wjedziemy za okazaniem dowodu osobistego. Czy do Turcji potrzebny jest paszport? Na to i inne pytania odpowiadamy w poniższym poradniku.

Podróż bez paszportu – gdzie potrzebny jest tylko dowód osobisty?

Sprawdźcie, jakich dokumentów potrzebujecie, by bezproblemowo przekroczyć granicę celu waszej podróży. Wojciech Gadomski / Polska Press / Zdjęcie ilustracyjne Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, nie potrzebują paszportów, by podróżować po państwach członkowskich strefy Schengen. Mimo że do strefy tej nie należą: Albania, Andora, Czarnogóra, Gibraltar, Gruzja, Irlandia, Macedonia, Mołdawia, Monako, Rumunia, San Marino, Serbia, Watykan, Bułgaria, Cypr oraz Irlandia, tam także można przekroczyć granice na podstawie dowodu. Bez paszportu możliwe jest także podróżowanie do Turcji. Warto pamiętać, że dowód dostępny w aplikacji mObywatel nie jest równorzędny z plastikowym dokumentem w przypadku podróży za granicę – nie można więc potwierdzić nim tożsamości na lotniskach czy przejściach granicznych.

– Jak czytamy na oficjalnej stronie rządowej, nie będziemy mogli posłużyć się nim, przekraczając granicę kraju (np. na lotniskach) – napisał Kacper Derwisz z serwisu Gra.pl.

W których krajach potrzebny jest paszport?

Przy wjeździe do krajów niewymienionych powyżej potrzebny jest paszport – o zmianach i nowych zasadach dotyczących wydawania tego dokumentu pisaliśmy w poniższym artykule: Jak wyrobić paszport w 2023 roku? Nowe zasady wydawania dokumentu. Ile czeka się na paszport i co się zmieniło?

Przy wjeździe do tych krajów Polacy potrzebują wizy

Podróże do niektórych państw warto zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, bowiem paszport (a tym bardziej dowód osobisty) nie jest jedynym wymaganym dokumentem, który powinniśmy okazać podczas kontroli celnej – niezbędna jest także wiza, czyli zezwolenie na przekroczenie granic danego kraju. By ją uzyskać, należy złożyć wniosek we wskazanej instytucji – ambasadzie lub konsulacie konkretnego państwa (w niektórych przypadkach można zrobić to także online).

W których krajach od Polaków wymagane jest posiadanie wizy?

Według rankingu Passport Index 2023, obywatele Polski mogą poszczycić się silnym paszportem, a wizy turystyczne wymagane są tylko w 26 krajach – należą do nich: w Afryce: Algieria, Benin, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kongo, Gwinea Równikowa, Gwinea Bissau, Erytrea, Ghana, Liberia, Libia, Mali, Niger, Sudan,

w Azji: Afganistan, Bhutan, Birma, Chiny, Korea Północna, Rosja (Europa/Azja), Syria, Turkmenistan, Jemen

w Ameryce Południowej: Gujana,

w Australii i Oceanii: Nauru.

W licznych miejscach zasady są mniej restrykcyjne, a wniosek o wizę wystarczy złożyć przez internet (np. w przypadku: Azerbejdżanu, Angoli, Bahrajnu, Demokratycznej Republiki Konga, Dżibuti, Etiopii, Gabonu, Gwinei, Indii, Iranu, Kenii, Lesotho, Nigerii, Papui-Nowej Gwinei, Południowego Sudanu, Ugandy, Wietnamu). W jeszcze innych państwach (Bangladesz, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Komory, Egipt, Indonezja, Irak, Jordania, Kuwejt, Laos, Liban, Madagaskar, Malawi, Mauretania, Mozambik, Nepal, Oman, Katar, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Togo, Zimbabwe) wizę można uzyskać po przylocie/przejściu przez granicę.

Do USA bez wizy, ale z eTA – co to oznacza? W 2019 roku Polacy podróżujący do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych nie muszą posiadać wizy, za to wymagana jest Elektroniczna Autoryzacja Podróży (eTA) – proces składania wniosku odbywa się przez internet, a na jego rozpatrzenie trzeba czekać zazwyczaj od kilku minut do kilku dni. Zanim zdecydujemy się więc na zakup biletów lotniczych, powinniśmy poczekać na decyzję. Podobne zasady obowiązują w przypadku podróży do Kanady, Nowej Zelandii, Pakistanu oraz na Sri Lankę. Zobacz: Na lotnisku Chopina w Warszawie wyrobisz teraz paszport w 15 minut. Kto może skorzystać z tej opcji?