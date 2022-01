TVP 3 Opole organizuje konkurs plastyczny dla dzieci. Przedszkolaki z całej Opolszczyzny będą zachęcać seniorów do troski o zdrowie

- Chcemy zachęcić seniorów do zdrowego stylu życia, do badań, szczepień, do zdrowej diety. Główną nagrodą w konkursie jest występ muzyczny zwycięskiej grupy przedszkolnej w programie "O! Polskie o poranku". Dodatkowo czeka też nagroda niespodzianka przygotowana przez wojewodę opolskiego - mówi Anna Domańska z sekcji reklamy i marketingu TVP3 Opole.