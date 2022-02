Twój dziadek był powstańcem warszawskim? Zgłoś to harcerzom. Trwają poszukiwania mogił polskich bohaterów

Do 1989 roku często obawiali się oni opowiadać o swojej przeszłości. Dopiero z nastaniem III RP zaczęli oni zrzeszać się i organizować, m.in. Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK). Tylko w naszym regionie w rejestrach zapisanych było kilkuset AK-owców.

Organizacje społeczne, kombatanckie oraz harcerze z całego województwa jednoczą siły, by stworzyć wspólną bazę danych żołnierzy, którzy po II wojnie światowej trafili do województwa opolskiego. Zachęcają do przekazania informacji o swoich przodkach, którzy walczyli o wolną Polskę, a obecnie mogą być zapomniani.

- Poszukujemy informacji nie tylko o żołnierzach Armii Krajowej, ale również członków innych organizacji walczących o niepodległość – mówi hm. Leszek Krzyżanowski, komendant Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR.

Jak tłumaczy phm. Adam Panczocha z Chorągwi Opolskiej ZHP, harcerze traktują ten projekt jako służbę.