Tych bandytów szuka policja. Ich twarze zapamiętali świadkowie albo ofiary przestępstw. Tak powstały portrety pamięciowe

To morderstwo wstrząsnęło Opolszczyzną w czerwcu 2011 roku. Ciało 16-letniej Samanty z Jasienia zostało znalezione przez drwali w lesie w okolicach Ładzy. Dziewczyna miała poderżnięte gardło. Choć sprawa została umorzona w 2012 roku to śledczy cały czas nad nią pracują. M.in. sporządzili portret pamięciowy mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą. Każdy, kto go rozpozna, proszony jest o kontakt z komendą wojewódzką pod nr. tel. 77 42 22 251 lub 77 42 22 202. Policjanci zapewniają anonimowość.

Policja