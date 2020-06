Tygodniowy przegląd prasy (Opole, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Opola

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 21.06 do 27.06.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Opola, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kładka nad Kanałem Ulgi w Opolu już prawie gotowa. Kiedy otwarcie?”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Opole od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kładka nad Kanałem Ulgi w Opolu już prawie gotowa. Kiedy otwarcie? W ostatnich dniach na budowie kładki nad Kanałem Ulgi układano asfalt na najazdach na przeprawę. Do zamontowania pozostaje jeszcze m.in. część barier i oświetlenie. Prace w rejonie konstrukcji potrwać mają jeszcze kilka tygodni. 📢 Tęczowy happening zamiast marszu równości na placu Wolności w Opolu Happening opolskich środowisk LGBTQ+ na Placu Wolności. Kontrmanifestację zorganizowali też narodowcy. Obie grupy ochraniała policja. 📢 Ks. profesor Radosław Chałupniak pochowany na cmentarzu w Brynicy. Pogrzeb dziekana Wydziału Teologicznego UO W pogrzebie dziekana Wydziału Teologicznego UO uczestniczyli obok jego bliskich liczni kapłani i siostry zakonne, wielu jego współpracowników, przyjaciół i studentów, a także reprezentanci wyższych uczelni z wielu stron Polski.

📢 Opolanie nie noszą maseczek. Policjanci razem z opolskim ratuszem rozdają je w autobusach miejskich Komenda Miejska Policji w Opolu razem z Urzędem Miasta w Opolu rozpoczęli akcję rozdawania maseczek w autobusach MZK. Powód? Sporo ludzi ignoruje obowiązek zasłaniania ust i nosa. 📢 Poważny wypadek w Dąbrowie pod Opolem. Ciężarówka zgniotła peugeota. Jedna osoba ranna! Jedna osoba została ranna w wypadku w podopolskiej Dąbrowie. Na drodze krajowej nr 46 samochód ciężarowy przewrócił się na osobowego peugeota i go zmiażdżył. Droga jest zablokowana. Na jezdnię wysypał się ładunek z ciężarówki.

📢 Zakończenie roku szkolnego w Opolu 2020. Nie było uroczystych apeli i spotkań klasowych. Wszystko przez epidemię koronawirusa Uczniowie z Opola świadectwa odbierali w maseczkach i rękawiczkach. Nie było też uroczystych apeli czy spotkań klasowych. Wszystko przez epidemię koronawirusa.

📢 Burze na Opolszczyźnie w piątek. Ostrzeżenie dla wszystkich powiatów [26.06.2020] Burze z opadami deszczu miejscami od 15 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h - prognozuje na piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenie o burzach zostało wydane dla wszystkich powiatów w województwie opolskim. 📢 Remont mostu. Kiedy koniec inwestycji na Nysy Łużyckiej w Opolu? Na moście na ul. Nysy Łużyckiej w Opolu skuto już starą płytę chodnikową i obecnie trwają przygotowania do wykonania nowej. Kierowcy muszą się jednak liczyć z tym, że utrudnienia powodowane tymi robotami jeszcze trochę potrwają. 📢 Kąpieliska w Opolu i regionie. Sanepid wskazał jeziora i zalewy, w których można się kąpać Sanepid zbadał wodę w dwunastu kąpieliskach w województwie opolskim. Gdzie można się bezpiecznie kąpać w 2020 roku?

📢 Protest Młodzieżowego Strajku Klimatycznego przed kuratorium w Opolu. Na miejsce zjechała policja Młodzi aktywiści żądają wprowadzenia do polskich szkół edukacji klimatycznej. Wcześniej wystosowali list w tej sprawie do ministerstwa. - Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi - mówią. 📢 Oto nowi mieszkańcy Opola i regionu. Zobaczcie 35 ZDJĘĆ maluchów Zobaczcie zdjęcia maluszków, które przyszły na świat w czerwcu 2020 w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 Rekord zakażeń na Opolszczyźnie.W czwartek aż 23 nowe przypadki koronawirusa 23 z 298 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce dotyczy mieszkańców Opolszczyzny. Tak wielu przypadków zakażeń stwierdzonych w ciągu jednego dnia jeszcze nie mieliśmy. 📢 Słoneczny Ogród na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu. Wykona go Zakład Komunalny W parku na osiedlu im. Armii Krajowej pojawić ma się m.in. nowa roślinność oraz miejsca do wypoczynku. Przetarg na wykonanie inwestycji czekającej na realizację od kilku lat wygrała miejska spółka - Zakład Komunalny.

📢 Przeprawa z Pasieki na Wyspę Bolko nie ma już być zamykana W ostatnich tygodniach rozbudowywany most prowadzący z Pasieki na Wyspę Bolko był regularnie zamykany. - To już zaczyna być denerwujące - mówią spacerowicze. Miejski Zarząd Dróg zapewnia, że do zakończenia inwestycji więcej takich sytuacji już nie będzie. 📢 Droga w Starych Siołkowicach wyremontowana. Komfortowo mają teraz piesi, kierowcy i rowerzyści W ramach prac w Starych Siołkowicach zbudowany został nowy chodnik, kładkę, która jest całkowicie nowym elementem krajobrazu, poszerzono jezdnię do 6 metrów oraz ułożono na niej nową asfaltową nawierzchnię. Zakończyły się też inne ważne inwestycje drogowe w powiecie opolskim. 📢 Netto nie przejmie sklepu Tesco przy Ozimskiej. Co stanie się z marketem w Opolu? Tesco sprzedaje swoje sklepy w Polsce. Ale 19 sklepów tej sieci - w tym market w galerii Ozimskiej w Opolu - jest wyłączonych z transakcji uzgodnionej z Netto.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.